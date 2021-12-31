Музей геологии, стилизованный под подземелье Кощея, откроют в Алтайском крае в 2022 году

БАРНАУЛ, 31 декабря. /ТАСС/. Трехуровневый интерактивный музей геологии "Подземелье Кощея" появится на территории строящегося курорта вблизи Белокурихи в Алтайском крае. В нем туристам и жителям региона в сказочном формате продемонстрируют горные породы и минералы региона, сообщила ТАСС автор проекта, руководитель "Алтайской резиденции Деда Мороза" Олеся Лободина.

"Музей станет новым объектом образовательного туризма. Трехуровневое здание будет имитировать подземное царство Кощея. В экспозиции музея будут собраны образцы различных ископаемых нашего региона, а знакомство с геологическим богатством края будет осуществляться через интерактивное сказочное шоу. Мы планируем запустить проект в следующем году - июле-августе. В настоящее время уже готов земельный участок", - сказала Лободина.

По ее словам, в музее будут представлены более 200 минералов и горных пород на площади более 400 кв. м на трех уровнях. С учетом уличных террас площадь превысит 550 кв. м, на которых разместятся сувенирная лавка, экспозиционный зал, гримерная, залы для мастер-классов и интерактивного шоу, смотровые площадки, тематические фотозоны. Декорации музея будут воссоздавать атмосферу загадочного, мистического подземного царства Кощея, вход в которое идет через спуск "в недра гор".

"Главной экспозицией музея будет тронный зал и сокровищница героя, а также волшебный портал, через который можно попасть в другую реальность. Одной из форм работ музея станут интерактивные экскурсии, в основу которых лягут знания о геологии края. Фасадные решения предполагают декорирование натуральными привезенными фрагментами горных пород (куски местных скал), а также авторской тематической росписью в виде окаменелых фигур и лиц жадных искателей сокровищ, неведомыми письменами и рисунками фосфорной краской, которые будут в темноте светиться", - подчеркнула Лободина.

На дереве возле подземелья будет висеть сундук Кощея, а интерьерные решения будут выполнены в виде лабиринта с тупиками и выходом в центральный экспозиционный зал. Встроенные зеркала с направленным меняющимся в цвете прожектором создадут иллюзии мистических порталов. В интерьере предполагается использовать элементы ковки в готическом стиле: факельные подставки, фонари, засовы и замки на сундуках. Собеседница агентства уточнила, что музей будет полностью вписан в ландшафт территории.

"Белокуриха горная" - развивающийся субкластер в 10 км от действующей курортной зоны Белокуриха. Курорт расположен на высоте 600-800 м над уровнем моря, а общая площадь его территории около 140 га. Это первый в постсоветской истории России курорт, который создается с нуля рядом с основным курортом федерального значения. Проект реализуется в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".