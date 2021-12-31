{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода, снег, гололедица и до трех градусов мороза ожидаются в Москве 31 декабря

В Подмосковье температура воздуха, по прогнозам, будет колебаться от минус одного до минус шести градусов

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса мороза. В новогоднюю ночь температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.

Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов. В новогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до отметки минус шесть градусов.

Теги
Россия
Паромную переправу между Сахалином и материком закрыли из-за непогоды
В течение 31 декабря ожидаются сильный снег, метель и ветер с порывами до 32 м/ с
Читать полностью