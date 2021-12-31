Облачная погода, снег, гололедица и до трех градусов мороза ожидаются в Москве 31 декабря

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса мороза. В новогоднюю ночь температура воздуха может опуститься до минус трех градусов.

Ветер южный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от минус одного до минус шести градусов. В новогоднюю ночь столбики термометров могут опуститься до отметки минус шесть градусов.