Крашенинников заявил, что полученное при рождении гражданство РФ не может быть отозвано

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Лишение гражданства, полученного по праву рождения, невозможно, это противоречит Конституции РФ, президентский законопроект касается лишь случаев, когда оно было присвоено по заявлению, это исключительная мера. Такое пояснение в пятницу ТАСС дал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенинников.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил распространить основания для лишения гражданства РФ, предложенные в законопроекте президента России, на тех, кто получил его по праву рождения.

"Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно, - сказал Крашенинников. - В соответствии с конституцией лишать гражданства нельзя".

Глава комитета пояснил, что "нужно различать терминологически лишение гражданства и решение об отмене присвоения гражданства". "Лишение гражданства по конституции невозможно, это противоречит основному закону. Что касается возможности отмены решения о присвоении российского гражданства - речь идет о тех случаях, когда человек стал гражданином РФ по заявлению", - отметил Крашенинников, подчеркнув, что это "фундаментальное различие".

Парламентарий уточнил, что президентским законопроектом "предлагается установить основания для признания акта, по которому человек стал гражданином, недействительным". "Не лишение гражданства, а отмена решения о том, чтобы человек стал гражданином России, - резюмировал Крашенинников. - Эта норма будет работать в крайних случаях, касаться минимального количества лиц, и для этого потребуется решение суда".

Президент РФ Владимир Путин в среду внес в Госдуму проект базового закона "О гражданстве Российской Федерации". Документ в том числе предусматривает сокращение числа требований для приема в гражданство РФ более чем для 20 категорий лиц. Одновременно законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой отзыв гражданства у лиц, ранее принятых в него. Это преступления террористической направленности, преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. Также принятое гражданство может быть прекращено в случае, если при подаче заявления на него были предоставлены поддельные документы.