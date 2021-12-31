Омский микроминиатюрист в юбилейный год Достоевского создал серию его микрокниг

ОМСК, 31 декабря. /ТАСС/. Омский художник-микроминиатюрист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Анатолий Коненко в год двухсотлетия знаменитого русского писателя Федора Достоевского создал серию из пяти микрокниг с его произведениями. Как рассказал в пятницу ТАСС сам Коненко, среди них книга с обложкой из частей кирпича, взятых на раскопках острога в Омской крепости, где писатель провел четыре года на каторге.

"Это прямо большая серия серьезных книг, посвященных Достоевскому. Одна из них сделана из кирпича, который я достал с раскопок фундамента острога, где он отбывал наказание. Когда берешь ее в руки, испытываешь очень мощные ощущения. Может быть, это кирпич, к которому прикасался он сам, ведь кирпичи для постройки острога делали и таскали с берега Иртыша сами заключенные", - рассказал Коненко.

В этой книге размером всего 50 на 70 мм с произведением "Преступление и наказание", в конце которого писатель через героя Раскольникова описывает свое пребывание на омской каторге, Коненко нарисовал 72 гравюры. "На одной из последних из них я изобразил Тарские ворота Омской крепости", - добавил микроминиатюрист.

В серию вошли также две микрокниги размером 55 на 60 и 22 на 30 мм с "Преступлением и наказанием" и с еще одним произведением, непосредственно связанным с заключением в Омской крепости - "Записками из Мертвого дома". Обложки книг сделаны из дерева и украшены шипами акации, которые символизируют сам острог. Еще два экземпляра романа "Белые ночи" оформлены в скорлупе грецкого ореха и в деревянной обложке с резным объемным портретом Достоевского и с цветными иллюстрациями, уточнил Коненко.

Коненко - создатель серии микрокомпозиций. В 2002 году его супермикрокнига Чехова "Хамелеон" размером 0,9 на 0,9 мм была занесена в Книгу рекордов Гиннесса. С 2006 года вместе с сыном Станиславом издал серию книг с 13 алфавитами народов мира, каждая из которых имеет размер 0,8 на 0,8 мм. В числе произведений Коненко - подкованная золотыми подковами блоха, караван верблюдов в ушке швейной иглы, кузнечик со скрипкой. В 2011 году созданный отцом и сыном миниатюрный аквариум с мальками рыбок данио рерио, камешками и настоящими водорослями был признан Мировой академией рекордов самым маленьким в мире.

Достоевский и Омск

Достоевский пробыл на омской каторге с 1850 по 1854 год. Здесь он работал на кирпичном заводе, обжигал и толок алебастр, трудился в инженерной мастерской, разгребал снег на улицах города. Писать в остроге было запрещено, поэтому основной творческой работой Достоевского в Омске было обдумывание своих будущих романов. В конце 1854 года Достоевский был сослан в Семипалатинск, где он пробыл до 1859 года.

По словам директора омского музея им. Достоевского Виктора Вайнермана, пребывание на омской каторге оказало огромное влияние на творчество писателя. Например, здесь он видел каторжан, которые совершили преступления, подобные преступлениям Раскольникова, наблюдал за ними, общался и видел, как они страдали. Благодаря этому он так точно и убедительно раскрыл психологию Раскольникова. "Записки из Мертвого дома" также были написаны под впечатлением от заключения в омском остроге.

В 2021 году на обнаруженном фундаменте острога Омской крепости, где содержался Достоевский, были проведены раскопки. В ходе работ археологи установили границы здания. Находки - части керамической посуды, монеты и другие предметы - были переданы в экспозицию Омского музея просвещения. В 2022 году в этом месте будут проведены полноценные раскопки, в ходе которых остатки острога будут подготовлены для музеефикации.