Губернатор Забайкалья подарил автомобиль семье с 13 детьми на Новый год

ЧИТА, 31 декабря. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подарил автомобиль на Новый год семье Брюховых, которая воспитывает 13 детей, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Александр Осипов подарил многодетной забайкальской семье Брюховых новый автомобиль в преддверии Нового года. В семье воспитывается 13 детей, девять из них - приемные. В 2019 году семья победила в конкурсе "Гордость Забайкалья" в номинации "Большое сердце", - говорится в сообщении.

Как рассказал глава семьи Вячеслав Брюхов, у него уже есть один автомобиль, но его недостаточно: "Это неожиданный сюрприз для нас. Автомобиль нам действительно нужен, потому что у нас есть одна машина, но очень маленькая, чтобы передвигаться всей семьей. Теперь благодаря такому большому подарку сможем на двух машинах спокойно выезжать хоть куда".