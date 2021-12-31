В Северной Осетии в 2022 году начнут выдавать подарки каждому новорожденному

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2022 году будут выдавать подарки на каждого новорожденного жителя республики. Меру поддержки планируется осуществлять через органы социальной защиты населения, сообщили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты региона.

"В целях усиления мер социальной поддержки семей с новорожденными детьми в республике Северная Осетия-Алания министерство труда и социального развития совместно с министерством здравоохранения РСО-Алания с 1 января 2022 года будет обеспечивать семей с новорожденными детьми подарочными комплектами. Подарочные комплекты, включающие комплект одежды для новорожденных детей и памперсы, вручаются семьям с детьми, проживающим на территории республики", - говорится в сообщении министерства.

В пресс-службе уточнили, что при рождении двух или более детей подарочные комплекты будут предоставляется на каждого ребенка.

Как отметил глава республики Сергей Меняйло, подарки новорожденным станут дополнительной мерой поддержки семьям с детьми.

"Нам важен каждый человек, который рождается в республике. И, конечно, мы понимаем, какое это значительное событие в жизни каждой семьи - рождение ребенка, и хотим разделить эту радость. На сегодняшний день много различных мер поддержки семей принято и на федеральном уровне, и в регионе. Но мы надеемся, что такой подарочный набор станет приятным знаком внимания и хорошим подспорьем для родителей на первое время", - примели слова Меняйло в пресс-службе главы региона.

По информации Минтруда республики, подарки новорожденным будут выдаваться в день выписки ребенка непосредственно в родильном доме либо в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства семьи.