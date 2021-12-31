Вылет рейса авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга задержан более чем на сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air из Екатеринбурга в Анталью, который должен был вылететь 30 декабря, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры в пятницу.

По данным на онлайн-табло аэропорта Кольцово, самолет должен был вылететь 30 декабря в 04:30 мск, однако рейс до сих пор задержан.

"30.12.2021 в аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса ZF-9695 по маршруту Екатеринбург- Анталья авиакомпании Azur Air. Воздушное судно "Boeing 777". На рейс зарегистрировано 243 пассажира, из них 55 детей. Причина задержки - решение авиакомпании", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, из-за многочасовой задержки в аэропорт Кольцово выехал Свердловский транспортный прокурор и организовал мобильную приемную граждан. У пассажиров приняли коллективное обращение, за рассмотрением которого установлен контроль.