Три района Сахалина в ночь на 1 января окажутся под влиянием снежного циклона

ТАСС, 31 декабря. Снежный циклон будет оказывать влияние на территорию трех районов Сахалина 1 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"Ночью и утром 1 января 2022 года на территории Охинского, Ногликского, и Александровск-Сахалинского районов прогнозируется сильный снег при средней скорости ветра 15-20 м/с, порывами 25-30 м/с", - говорится в сообщении со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации районов и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Сейчас в районах идет снег, дует сильный ветер.