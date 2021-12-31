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Новый год и Рождество

Матвиенко поздравила россиян с Новым годом

Спикер Совфеда отметила, что россияне проявили политическую волю и активную гражданскую позицию в уходящем 2021 году, который показал, насколько населению страны дороги единство и согласие

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россияне проявили политическую волю и активную гражданскую позицию в уходящем 2021 году, который показал, насколько населению страны дороги единство и согласие. Об этом говорится в поздравлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Уходящий год показал, насколько дороги нам единство и согласие. Россияне проявили политическую зрелость и активную гражданскую позицию, поддержали выбранный руководством страны курс на дальнейшее прогрессивное социально-экономическое развитие, достижение национальных стратегических целей. Еще многое предстоит сделать для укрепления и процветания родного Отечества. Общие задачи и сплоченность позволят нам неизменно двигаться вперед, преодолевать любые трудности, воплощать самые смелые замыслы, достойно отвечать на вызовы времени", - сказала спикер Совфеда.

Она поздравила всех граждан РФ с наступающим 2022 годом и пожелала, чтобы он оправдал все ожидания, принес в каждый дом мир, гармонию и благополучие.

"Этот замечательный зимний праздник, наполненный чистотой помыслов и искренней надеждой на приятные перемены, создает особое настроение. Под бой Кремлевских курантов мы загадываем заветные желания и верим, что они обязательно исполнятся, близкие люди будут счастливы и здоровы", - отметила Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияНовый год и Рождество
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