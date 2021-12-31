В Казахстане планируют открыть филиалы ведущих российских вузов

НУР-СУЛТАН, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Казахстана и России договорились о сотрудничестве в области высшего образования, в будущем в республике планируется открыть филиалы ведущих российских вузов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба казахстанского министерства образования и науки (МОН).

"МОН по поручению главы государства проводит работу по открытию филиалов ведущих зарубежных вузов на территории Казахстана. 24 декабря состоялся телефонный разговор министра образования и науки Асхата Аймагамбетова с министром науки и высшего образования Российской Федерации Валерием Фальковым. Министры обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписания нового межправительственного соглашения о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в рамках достигнутых договоренностей 28 декабря в Москву была направлена казахстанская делегация во главе с вице-министром образования и науки Куанышем Ергалиевым.

"В ходе рабочего визита мы провели ряд встреч с российскими коллегами. Встретились с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Посетили эти вузы и провели переговоры по вопросам сотрудничества и открытия филиалов российских университетов у нас в стране", - сказал Ергалиев.

По его словам, стороны также договорились о тесном сотрудничестве в рамках имеющихся соглашений и совместных программ. "Кроме того, отдельным направлением будет активизация работы в рамках программы "Болашак" в части направления наших стипендиатов программы как на обучение, так и на стажировку в ведущие российские вузы", - отметил вице-министр.