Губернатор Челябинской области считает, что трагедию в Магнитогорске будут помнить всегда

ЧЕЛЯБИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что взрыв в многоквартирном доме Магнитогорска, где в 2018 году погибли 39 человек, будут помнить всегда. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона в пятницу.

"Сегодня мы вспоминаем о трагедии, которая произошла в Магнитогорске три года назад. Как и тогда, мы сочувствуем и сопереживаем семьям, которых коснулась эта беда. Мы благодарим спасателей, врачей, психологов, волонтеров, всех неравнодушных людей, кто, отбросив в сторону личные дела и новогоднюю суету, пришел на помощь и спасал людей. В этой сплоченности, в едином душевном порыве была и есть наша сила. Мы всегда будем помнить о тех страшных событиях и о тех, кого забрала эта трагедия", - передает пресс-служба слова Текслера.

Утром 31 декабря 2018 года в многоквартирном доме №164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске после взрыва произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двоих детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы. Поисково-спасательная операция длилась четыре дня, 3 января 2019 года МЧС объявило о ее завершении.