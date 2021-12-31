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Туристы забронировали около 80% мест в ресторанах Казани в новогоднюю ночь

До пандемии этот показатель не превышал 5%

КАЗАНЬ, 31 декабря. /ТАСС/. Туристы забронировали до 80% мест в ресторанах Казани в новогоднюю ночь. До пандемии этот показатель не превышал 5%. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова.

"Мы увидели после постановления, разрешающего работу ресторанов до трех часов ночи, всплеск интереса. И в большей степени новогодняя ночь заинтересовала туристов. В некоторых ресторанах 80% броней на новогоднюю ночь приходится на туристов. Тенденция интересная", - сказала Шарафутдинова.

По ее словам, до пандемии брони новогодней ночи в ресторанах Казани от туристов занимали не более 5% в общем объеме. В целом заполняемость ресторанов, которые будут работать в новогоднюю ночь, составляет почти 100%, отметила Шарафутдинова.

Ранее кабмин Татарстана опубликовал постановление, разрешающее работать кафе и ресторанам в новогоднюю ночь до трех часов утра. С 20 декабря до 10 января общепиту разрешено работать до часа ночи.

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