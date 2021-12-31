Мишустин поздравил россиян с Новым годом

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Вызовы уходящего 2021 года сплотили людей и укрепили их веру в то, что вместе можно справиться с любыми проблемами, говорится в поздравлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина с наступающим Новым годом, опубликованном на сайте правительства России.

"Серьезные вызовы прошедшего года еще больше сплотили нас, укрепили веру в то, что вместе справимся с любыми проблемами. Мы с уверенностью смотрим в будущее, открыты для новых дел и начинаний, которым посвятим следующие 365 дней", - подчеркнул глава правительства.

По словам Мишустина, Новый год и Рождество объединяют все поколения, дарят радость, тепло общения, создают хорошее настроение. "Мы встречаем их с особыми чувствами и надеждами, ожидаем добрых перемен", - отметил премьер.

Мишустин пожелал всем жителям России здоровья и счастья, выразив надежду, что 2022 год принесет удачу и успех, будет мирным и благополучным.