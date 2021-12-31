"Одноклассники" запустили deepfake-сервис для персональных новогодних поздравлений

МОСКВА, 31 декабря./ТАСС/. В социальной сети "Одноклассники" (ОК) появился сервис создания персональной анимации "Новый образ" на базе технологии deepfake (дипфейк, методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте) и нейросетей. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Социальная сеть "Одноклассники" предложит пользователям поздравить друг друга с Новым годом в праздничном образе. В соцсети появился сервис создания персональной анимации "Новый образ" на базе технологии deepfake и нейросетей", - отметили в соцсети, добавив, что пользователи ОК смогут перевоплотиться в новогодний или другой яркий образ.

Как уточнили в компании, для того чтобы создать персональную анимацию, пользователям нужно перейти в мини-приложение, загрузить фотографию со своего компьютера и выбрать понравившуюся анимацию из списка. За несколько минут нейросети интегрируют лицо пользователя в анимацию и покажут результат в виде готовой "гифки": ее можно будет сразу опубликовать в ленте новостей и поделиться с друзьями. При этом "Одноклассники" не будут хранить изначальные загруженные фото, они будут удаляться сразу после выхода из мини-приложения.

В течение ближайшего года ОК планируют расширять возможности сервиса, а также интегрировать его в разные механики и продукты соцсети: стикеры, фото профиля, рамки, персональные поздравительные ролики и другие. С помощью технологии можно будет персонализировать общение с друзьями, а также примерить на себя новый стиль одежды, прическу или аксессуары.

Пока сервис "Новый образ" доступен в десктопной версии соцсети. В дальнейшем функция появится также в мобильных приложениях ОК на Android и iOS.

Направление deepfake-технологий будет одним из ключевых в работе ОК с инструментами для "умной" обработки пользовательского мультимедийного контента (видео, фото, анимация). В 2022 году социальная сеть планирует запустить еще ряд сервисов на базе компьютерного зрения, машинного обучения и нейросетей для редактирования и работы с качеством контента пользователей и групп.