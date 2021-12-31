Консул РФ: россияне стали самой многочисленной категорией туристов на Кубе в 2021 году

ГАВАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Граждане России составили большинство из общего числа туристов, посетивших Кубу в 2021 году. Об этом ТАСС сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

"Россия занимает лидирующую позицию в списке стран, из которых больше всего приехало туристов на остров. Сейчас помимо "Аэрофлота" сюда летают авиакомпании Azur Air, Nordwind, есть разрешение на осуществление полетов по крайней мере еще у одного перевозчика, но пока он не приступил к полетам. Ожидается, что ряд наших авиакомпаний увеличат частоту рейсов на Кубу с нового года", - отметила консул. По данным Национального центра статистики и информации Кубы, к декабрю республику посетили более 131 тыс. туристов из России, на втором месте по численности - граждане Канады (33 тыс.).

"Нужно отметить, что открытие границ и увеличение турпотока прежде всего связано с тем, что Куба провакцинировала практически 100% своего населения в возрасте от двух лет. Только благодаря этому стало возможным приглашать туристов со всего мира. Нам здесь рады, и показателем этого является то, что кубинцы признают пять вакцин, которые у нас зарегистрированы", - добавила Мгеладзе. По словам генерального консула, несмотря на урегулирование ситуации с коронавирусом на Кубе, настоятельно рекомендуется всем путешественникам, которые планируют выезд из России, обязательно оформлять медицинские страховки.

Новая электронная анкета для въезда

С начала 2022 года для прибывающих на Кубу станет обязательным предварительное заполнение электронной анкеты путешественника D'Viajeros на портале Министерства транспорта Кубы. "С 1 января 2022 года власти Кубы вводят в работу сайт, через который всем нашим туристам обязательно указать наличие сертификата о вакцинации и его данные. Помимо данных о вакцинации, паспортных данных и данных о полете необходимо также предоставить сведения для таможенной службы о наличии или отсутствии багажа и о том, есть ли необходимость прохождения так называемого "красного коридора". Есть определенные ограничения на провоз некоторых товаров, есть местная специфика, и прежде, чем куда-либо ехать, любому пассажиру необходимо с этим ознакомиться - на сайте Министерства туризма есть вся нужная информация", - добавила Мгеладзе.

Портал в настоящий момент доступен на испанском и английском языках.