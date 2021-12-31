Фальков принял участие в акции "Елка желаний"

Что было раньше, что будет дальше: что обсуждают в подкастах перед Новым годом

"Как впечатления?" - спросил министр по видеосвязи Елизавету, которая в это время находилась в городской резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. "Очень хорошие, - ответила девочка, - я была вчера в тереме Деда Мороза, там куча, просто куча комнат и во всех очень интересно. Например, есть комната, в которой самые разные елки: из макарон, из бубликов, из чего там только не было. И еще у него в спальне очень большая кровать, у меня даже в комнате такая не поместится. И разные подушки на семь дней недели". Елизавета призналась министру, что ей больше всего понравилась елка из бубликов.

"С Дедом Морозом удалось пообщаться?" - поинтересовался Фальков. "Удалось", - ответила Елизавета, добавив, что она рассказала ему стишок, а Дед Мороз за это ей подарил подарок. Девочка подарила министру свои сборники стихов, а также рассказала новогоднее стихотворение.

"Я поздравляю вас от всей души. С наступающим Новым годом вас, вашу семью, ваших друзей, девочек и ребят, с которыми вы вместе постоянно. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, берегите себя!" - сказал напоследок Фальков, попросив ее продолжать писать стихи, которые он будет читать.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.