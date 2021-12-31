В РПЦ призвали силовиков разобраться в ситуации с сайтом, использующим имя патриарха

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. В Московском патриархате обратили внимание на портал, использующий имя Патриарха Московского и всея Руси Кирилла "для очевидного мошенничества", и призвали правоохранительные органы разобраться с этой ситуацией.

"Недавно в сети появился очередной сайт, который использует имя Святейшего Патриарха для очевидного мошенничества. Надеюсь, что правоохранительные органы предпримут необходимые меры, чтобы защитить граждан от обманщиков", - написал в пятницу в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он добавил, что синодальный отдел давно ведет работу по выявлению мошеннических сайтов, которые, выдавая себя за церковные, пытаются обманывать верующих и выманивать деньги.

По ссылке, которую разместил Легойда, открывается портал с названием "Фонд Святейшего Патриарха Кирилла".