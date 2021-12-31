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Пандемия COVID-19
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В России за сутки зарегистрировали 912 смертей из-за коронавируса. Это минимум с 5 октября

В стране впервые с 22 сентября выявили менее 21 тыс. заболевших ковидом за сутки
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 912 против 926 днем ранее, до 308 860. Это минимум с 5 октября, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, опубликованных в пятницу.

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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,94%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 20 638, до 10 499 982. Впервые с 22 сентября количество выявленных за сутки случаев оказалось меньше 21 000. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 40 692, до 9 463 919. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,1% от общего числа заразившихся.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 739 против 2 661 днем ранее, до 2 030 744. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,14%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве возросло за сутки на 69 против 71 днем ранее, до 36 771 (1,81% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

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