В декабре в России выявили почти на четверть меньше случаев ковида, чем в ноябре

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России в декабре оказалось почти на четверть меньше показателей ноября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 1 по 31 декабря штаб зарегистрировал в стране 863 101 случай заражения. Это почти на 23,2% меньше, чем в предыдущем месяце, и примерно столько же, сколько в прошлом декабре, когда было выявлено 863 643 заболевших.

Число выздоровевших оказалось рекордным за все время пандемии: если в ноябре штаб сообщал о 970 714 вылечившихся, то в декабре - о 1 134 666. Доля выписанных пациентов за месяц возросла с 86,4% до 90,1% - максимума с начала июля.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снижалось весь декабрь и сократилось почти на 30%, до 727 203, следует из данных штаба. Это минимум с середины октября.

Смертность из-за новой инфекции в стране также падает, но не так быстро, как заболеваемость. С 1 по 31 декабря штаб зарегистрировал 33 667 летальных исходов - примерно на 8,2% меньше, чем с 1 по 30 ноября.