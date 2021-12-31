РПЦ направит населению Африки гуманитарную помощь и вакцины

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) будет оказывать гуманитарную помощь нуждающемуся населению африканских стран, помимо духовного попечительства, в том числе готова направить туда партию вакцин от коронавируса. Об этом сообщил в пятницу ТАСС патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид (Горбачев).

"Образование Патриаршего экзархата Африки - событие без преувеличения историческое, и задачи стоят соответственные: прежде всего это духовное окормление верующих, а также одновременно широкий спектр направлений - от гуманитарной миссии и обеспечения наших братьев и сестер в Африке элементарными бытовыми условиями и инфраструктурой, необходимой медицинской помощью до защиты прав христиан на континенте", - сказал митрополит Леонид.

Он уточнил, что в первую очередь необходимо обеспечить духовенство всем необходимым для совершения богослужений: утварью, облачениями, сосудами, литературой на родном для верующих языке. "В приоритете социальная работа: в условиях сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции ожидается направление партии вакцин для населения", - добавил экзарх.

На вопрос, следует ли опасаться какого-либо противодействия со стороны Александрийского патриархата в Африке, представитель РПЦ ответил, что для Русской церкви "сейчас этот вопрос не актуален".

"После признания раскольнической организации "Православная церковь Украины" предстоятелем Александрийской православной церкви (АПЦ) патриархом Феодором, публично выражавшим в прошлом поддержку каноническому православию на Украине и лично митрополиту Онуфрию и заверявшим, что "Украинская церковь принадлежит Русской церкви и патриарх ее - патриарх Московский", нам безразлично, будут ли предприниматься какие-либо действия со стороны Александрийского патриархата. Но диалоговое окно мы никогда не закрываем, и если священноначалие АПЦ признает свою ошибку и принесет покаяние, мы будем готовы о чем-то говорить", - сказал экзарх.

Но принятое решение Священного синода РПЦ о создании экзархата в Африке обратной силы иметь не будет в любом случае, подчеркнул он.

Патриарший экзархат Африки

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Патриаршим экзархом Африки с титулом "Клинский" был назначен архиепископ Ереванский и Армянский Леонид (Горбачев).

В состав Северо-Африканской епархии включены ставропигиальные (подчиняющиеся непосредственно патриарху) приходы Московского патриархата в Египте, Тунисе и Марокко. В сферу пастырской ответственности епархии вошла 31 страна континента. В состав Южно-Африканской епархии включен ставропигиальный приход РПЦ в ЮАР, она будет "покрывать" 23 государства.

Также Синод решил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений.

В постановлении уточняется, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания Думенко и совместного с ним служения. После этого часть духовенства Александрийского патриархата, заявив о своем несогласии с позицией предстоятеля, обратилась в адрес патриарха Кирилла с просьбой о принятии их в юрисдикцию РПЦ. Многие обращения были сделаны еще в 2019 году, сразу после признания ПЦУ патриархом Феодором.

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая ПЦУ, которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонического статуса новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру.