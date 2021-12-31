В Парке Горького появятся гигантские снеговики, ледяные скульптуры и снежная фан-зона

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Ледяные скульптуры и огромные снеговики появятся в Парке Горького. Команды скульпторов из пяти стран будут создавать шедевры на глазах у гостей фестиваля "Снег и лед в Москве", сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С 2 января по 28 февраля в Парке Горького пройдет международный фестиваль "Снег и лед в Москве". Команды из разных стран будут создавать масштабные композиции: ледяные скульптуры, фигуры из снега и шестиметровых снеговиков. Гостей фестиваля на пространстве площадью более восьми тысяч квадратных метров ждут 30 удивительных объектов, а также снежная фан-зона", - говорится в публикации.

Там уточняется, что на фестиваль приедут команды из России, Белоруссии, Финляндии, Узбекистана и Италии. Россию будут представлять скульпторы сразу из девяти городов, среди которых Санкт-Петербург, Сочи, Вологда, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Барнаул, Якутск.

"За созданием зимней выставки можно понаблюдать в режиме реального времени. Команды будут работать на площадке со 2 января. Все фигуры останутся в парке и будут украшены праздничной подсветкой до 28 февраля", - сообщается на сайте.

Площадка будет работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход бесплатный. Помимо выставки, все желающие смогут посмотреть уличные театральные представления, послушать живую музыку, повеселиться под модные диджейские сеты, увидеть представления уличного театра или посетить снежную фан-зону.