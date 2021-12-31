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Резиденцию марийского Деда Мороза посетят около 3 тыс. экскурсантов

В 2021 году появилась возможность написать и отправить ему бумажные письма

ТАСС, 31 декабря. Резиденцию марийского Деда Мороза - Йушто Кугыза - с декабря по март 2022 года посетят около 3 тыс. экскурсантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики, спорта и туризма региона.

"По предварительным данным, резиденцию марийского Деда Мороза - Йушто Кугыза с декабря по март посетят около 3 тыс. экскурсантов", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Отмечается, что в 2021 году появилась возможность написать и отправить бумажные письма марийскому Деду Морозу, в декабре их было получено около 200.

По данным пресс-службы ведомства, марийский Дед Мороз вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Министерства молодежной политики, спорта и туризма Республики Марий Эл ранее сообщала, что власти Марий Эл совместно с организацией Марийской традиционной религии к началу 2022 года разработают два туристических маршрута, знакомящих с элементами традиционной религией народа мари.

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