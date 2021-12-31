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Пожар в здании университета в Биробиджане локализовали

На месте работают 68 человек и 18 единиц техники

ТАСС, 31 декабря. Пожарные локализовали возгорание в здании Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема в Биробиджане, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

"31 декабря в 17:51 (10:51 мск) пожар был локализован на площади 1 500 кв. метров, имеются прогары. До сих пор на месте работают 68 человек и 18 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что в здании деревянные перекрытия", - говорится в релизе.

Сообщение о пожаре поступило днем в пятницу. По повышенному номеру вызова выехали сотрудники пожарно-спасательных частей Биробиджана. К их приезду пламенем были охвачены этажи учебного корпуса, который в последний год не эксплуатировался по назначению, в здании шел ремонт. Площадь возгорания составляла ранее 500 кв. метров.

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