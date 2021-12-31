Путин в новогоднем обращении высказал слова поддержки потерявшим близких из-за пандемии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. В преддверии Нового года всех людей объединяют надежды на добрые перемены, заявил президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к гражданам РФ.

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья! Заканчивается 2021 год, совсем скоро время перенесет нас из прошлого в будущее. Да, так происходит каждый день, минуту и секунду. Но этот непрерывный ход времени мы отчетливо слышим, когда встречаем Новый год. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяет сейчас надежда на добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", - сказал Путин.

Путин высказал слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии. Он отметил, что в уходящем году граждане страны столкнулись с колоссальными вызовами, но учились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи "и смогли это сделать благодаря нашей солидарности".

"Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных и близких людей", - сказал президент.

Путин заявил, что только повышение благосостояния и качества жизни людей позволит сделать Россию еще более сильным государством.

"Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новые возможности, рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов", - сказал глава государства.

По его словам, именно из таких результатов будет складываться реализация общенациональных планов. "Их главная цель - повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной", - подчеркнул российский лидер.

Путин назвал главным пожеланием всем на 2022 год - крепкого здоровья, к которому приложатся успехи в разных областях.