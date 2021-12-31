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Новый год и Рождество

Новый 2022 год наступил в самых восточных регионах России

Жители Камчатки и Чукотки встречают новый год на девять часов раньше жителей центральной России
© Елена Верещака/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31декабря. /ТАСС/. Жители самых восточных регионов России - Камчатки и Чукотки - встретили 2022 год на девять часов раньше центральной России, в 15:00 мск, передает корреспондент ТАСС в Камчатском крае.

Жители Камчатки и Чукотки первыми в стране встречают новый год - на девять часов раньше жителей центральной России. Центральную площадь Петропавловска-Камчатского украшает 18-метровая елка, украшенная 360 шарами и светодиодными лентами. Из-за штормового предупреждения, метели и ветра праздничные мероприятия и фейерверк в центре города перенесены на 1 января.

В столице Чукотки, городе Анадыре, на главной площади установлена елка и ледяная горка для детей. Центр города традиционно не украшается праздничными инсталляциями из-за сильных ветров.

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РоссияНовый год и Рождество
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