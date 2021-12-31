Тематический поезд "ПосетиКавказ" запустили в Московском метро

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Тематический поезд, посвященный достопримечательностям регионов Северного Кавказа, запущен в пятницу на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба фонда "ПосетиКавказ".

"Брендированный поезд "ПосетиКавказ" начал ходить по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена 31 декабря. Он возит москвичей и гостей города под слоганом "Большое путешествие по Северному Кавказу". Каждый вагон рассказывает о достопримечательностях регионов Кавказа: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поезд будет курсировать до июня 2022 года. Предполагается, что этот поезд позволит пассажирам открыть для себя новые места для путешествий внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В течение поездки возможно узнать интересные факты о главных достопримечательностях регионов СКФО и спланировать путешествие, перейдя на сайт visitcaucasus.ru, где опубликованы готовые маршруты по регионам Северного Кавказа. Путеводители составлены таким образом, чтобы за одно путешествие гости могли посетить как можно больше самых интересных мест региона.

"Сегодня развитие туризма является одним из перспективных направлений развития регионов Северного Кавказа. Каждый даже самый требовательный турист сможет найти здесь для себя что-то новое и интересное - от белоснежных вершин Эльбруса до древних башенных комплексов и крепостей. Все это дополняется уникальными целебными минеральными водами и вкуснейшими блюдами кавказской кухни. А главный фактор - это кавказское гостеприимство, оценить которое можно только побывав на Северном Кавказе. Запуск поезда - это способ еще раз напомнить москвичам и гостям столицы о самых лучших местах для отдыха внутри страны. Уверен, что короткая поездка в метро станет началом большого путешествия по Кавказу", - цитирует пресс-служба слова директора департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игоря Храновского.