Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов. Первыми, кто услышал и увидел поздравление, традиционно стали жители Камчатки, где уже наступил 2022 год.

Предыдущее новогоднее обращение президента РФ, подытожившее первый пандемийный год - 2020-й, тоже на тот момент было самым большим - оно заняло шесть минут, а его объем составил 601 слово.

До этого самым продолжительным - более четырех с половиной минут - было новогоднее поздравление, с которым Путин выступил 31 декабря 2013 года в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения. В ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства.

В остальные годы и Путин, и Дмитрий Медведев, занимавший пост президента в 2008-2012 годах, выступали с менее обширными новогодними обращениями. Самым коротким по количеству слов - 191 - было поздравление россиян с 2006 годом, по времени оно заняло чуть больше двух минут.

Рекорд же по хронометражу новогоднего обращения остается за первым президентом России Борисом Ельциным. 31 декабря 1999 года, объявляя об уходе в отставку, он выступал больше 10 минут. Однако по объему - 628 слов - прощальное новогоднее выступление Ельцина уступает сегодняшнему поздравлению президента.

Путин в 1999 году тоже выступил с небольшим новогодним обращением в только что полученном статусе и. о. президента, и это был единственный раз, когда он записал такую речь, сидя за столом. Со следующего раза и до сих пор глава государства всегда стоя поздравляет граждан России с Новым годом.