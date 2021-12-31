{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Большая Норильская экспедиция

Российская академия наук может заняться научным сопровождением проектов "Норникеля"

Директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН Николай Юркевич рассказал, что недропользователи в России предпочитают не распространяться о существующих проблемах
Руководитель полевых работ Большой норильской экспедиции и директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН Николай Юркевич Александр Щербак/ТАСС
Описание
Руководитель полевых работ Большой норильской экспедиции и директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН Николай Юркевич
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) и компания "Норильский никель" ведут переговоры о научном сопровождении промышленных проектов. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель полевых работ Большой норильской экспедиции и директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН Николай Юркевич.

На эту тему
Николай Юркевич: Большая норильская экспедиция проведет обширные исследования в 2022 году
Николай Юркевич: Большая норильская экспедиция проведет обширные исследования в 2022 году

"Мы сегодня как раз ведем переговоры по составлению дорожной карты сотрудничества. Мы готовы осуществлять научное сопровождение очень многих проектов компании, начиная от "Серного проекта" и заканчивая различными технологическими процессами. И находимся в режиме откровенного и открытого диалога с "Норникелем", - сказал Юркевич.

В целом недропользователи в России предпочитают не распространяться о существующих проблемах, не привлекают сторонних экспертов для их решения, отметил ученый.

"Российская наука обладает глубокими знаниями и готова помочь своим промышленным партнерам снизить экологические издержки и получить выгоду", - подчеркнул Юркевич.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции стали поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность, рыба и животные, многолетнемерзлые грунты. Ученые взяли пробы в реках Далдыкан, Амбарная, Пясина, озере Пясино, а затем изучили их в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 14 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В 2020 году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.

Теги
РоссияБольшая Норильская экспедиция
Москвичи собрали 2,3 тыс. кг мандаринов для подопечных благотворительных фондов
Она прошла во всех павильонах "Московских ярмарок"
Читать полностью