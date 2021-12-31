Российская академия наук может заняться научным сопровождением проектов "Норникеля"

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) и компания "Норильский никель" ведут переговоры о научном сопровождении промышленных проектов. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель полевых работ Большой норильской экспедиции и директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН Николай Юркевич.

"Мы сегодня как раз ведем переговоры по составлению дорожной карты сотрудничества. Мы готовы осуществлять научное сопровождение очень многих проектов компании, начиная от "Серного проекта" и заканчивая различными технологическими процессами. И находимся в режиме откровенного и открытого диалога с "Норникелем", - сказал Юркевич.

В целом недропользователи в России предпочитают не распространяться о существующих проблемах, не привлекают сторонних экспертов для их решения, отметил ученый.

"Российская наука обладает глубокими знаниями и готова помочь своим промышленным партнерам снизить экологические издержки и получить выгоду", - подчеркнул Юркевич.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции стали поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность, рыба и животные, многолетнемерзлые грунты. Ученые взяли пробы в реках Далдыкан, Амбарная, Пясина, озере Пясино, а затем изучили их в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 14 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В 2020 году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.