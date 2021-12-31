Масштабная биологическая очистка почвы может начаться под Норильском в 2022 году

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Масштабная рекультивация почв под Норильском с помощью биопрепарата на основе бактерий может начаться в 2022 году. Об этом рассказал в интервью ТАСС руководитель полевых работ Большой норильской экспедиции и директор научно-исследовательского центра "Экология" Сибирского отделения (СО) РАН Николай Юркевич.

"Он (препарат - прим. ТАСС) показал эффективность на опытной площадке. На ней концентрация нефтепродуктов за сезон снизилась в три раза. Мы предлагаем "Норникелю" следующим летом при рекультивации начать промышленное применение этого препарата, составленного на основе местных бактерий. В настоящее время проходит его патентование и после этого хотим предложить "Норникелю" помочь с его масштабным производством", - сказал Юркевич.

По его словам, применение такого биопрепарата является наиболее безопасным способом воздействия на окружающую среду.

Как сообщалось ранее, биопрепарат на основе бактерий и грибов за период от трех до пяти лет сможет очистить почву, загрязненную после разлива топлива под Норильском в 2020 году, до фоновых значений.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. т нефтепродуктов. Летом 2020 года после разлива сообщалось, что общая площадь загрязнения достигла 180 тыс. кв. метров.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй Большой норильской экспедиции стали поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность, рыба и животные, многолетнемерзлые грунты. Ученые взяли пробы в реках Далдыкан, Амбарная, Пясина, озере Пясино, а затем изучили их в лабораториях. Отряды ученых составлены из специалистов 14 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.

В 2020 году СО РАН впервые за последние годы направило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории и оценки влияния разлива топлива на Норильской ТЭЦ-3 на окружающую среду.