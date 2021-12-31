Жители столицы Дальневосточного федерального округа встретили Новый год

ВЛАДИВОСТОК, 1 января. /ТАСС/. Жители Владивостока, столицы Дальневосточного федерального округа, встретили Новый год. В честь праздника на главной площади города обустроили зимний городок с катком, ледовыми горками и нарядно украшенной елкой.

На центральной площади города, где проходят основные гуляния, весь день работал каток, установленный по ее периметру. Здесь же развернулась фуд-деревня, где можно купить горячую еду и напитки. Главным украшением праздника стала 28-метровая новогодняя елка, украшенная разноцветными шарами, гирляндами и светодиодными фигурами в виде ромбов и полусфер. Праздничную атмосферу создают светящиеся фигуры и фотозоны, а также большая ледяная горка.

Гостей праздника развлекали ростовые куклы, а за несколько часов до полуночи здесь состоялся иммерсивный спектакль "Сон в зимнюю ночь", который завершился световым шоу и ярким салютом. Фейерверк можно было наблюдать сразу на четырех площадках города: на центральной площади, в поселке Трудовом, селе Береговом и на острове Попова.

После полуночи жителей и гостей города ждет dj-сет, почти до утра будет работать прокат коньков. Сокращенные иммерсивные спектакли будут проводиться на центральной площади в течение всех новогодних каникул, уточнила пресс-служба городской администрации.

К празднику нарядно украсили не только центральную площадь. Так, на улице Фокино, где над головами прохожих висит световое панно "Звездное небо", повесили фигурки Санта-Клаусов, светящаяся новогодняя иллюминация установлена и на других улицах города.