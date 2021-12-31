Сербия ведет переговоры с Центром им. Гамалеи о производстве "Спутника Лайт"

БЕЛГРАД, 31 декабря. /ТАСС/. Сербский Институт вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" ведет переговоры с Центром им. Гамалеи Минздрава РФ о производстве вакцины "Спутник Лайт" на территории Сербии. Об этом заявила в интервью газете " Вечерни новости ", опубликованном в пятницу, директор института "Торлак" Вера Стоилькович.

"Мы ведем переговоры с Центром Гамалеи о производстве "Спутника Лайт". Если государство выполнит обещание по вложению €20 млн помимо €18 млн, которые мы уже получаем, мы смогли бы производить эту вакцину от начала и до конца в "Торлаке", - заявила директор.

Ранее министр Ненад Попович, отвечающий в сербском правительстве за инновации и технологии, заявил ТАСС, что Сербия в ближайшее время подпишет с Россией соглашение о закупке 1 млн доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Кроме того, по словам Поповича, республика хотела бы организовать на своей территории производство этого препарата, а также назальной вакцины "Спутник V".

4 июня этого года президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич дали старт производству российской вакцины "Спутник V" на территории республики в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак". В настоящий момент Сербия производит расфасовку российской вакцины, а до конца года запустит полноценное производство.