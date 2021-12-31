Мишустин утвердил стратегическое направление цифровой трансформации здравоохранения

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил стратегию цифровой трансформации российского здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации здравоохранения", - говорится в распоряжении. Минздраву совместно с другими органами власти и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования поручено обеспечить реализацию этого документа.

В середине декабря президент РФ Владимир Путин напомнил членам кабмина о необходимости скорее утвердить отраслевые стратегии цифровой трансформации. На тот момент были утверждены только пять из 12 таких документов.

Стратегии цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы затрагивают такие направления, как здравоохранение, образование, госуправление, строительство, городское хозяйство и ЖКХ, транспорт, энергетика, наука, сельское хозяйство, финансовые услуги, промышленность, экология и социальная сфера. Разработать эти стратегии около года назад поручал глава государства. Цель стратегий цифровой трансформации - масштабирование конкурентоспособных отечественных решений в различные отрасли российской экономики, социальной сферы и государственного управления.