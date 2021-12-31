Мурашко заявил, что система здравоохранения РФ находится в состоянии повышенной готовности

"2021 год был крайне напряженный. Система здравоохранения мобилизована и находится в состоянии повышенной готовности ежесекундно. Минувшей осенью мы прошли через пиковые нагрузки и не допустили взрывного подъема заболеваемости и кризиса системы здравоохранения. Каждый житель нашей страны ощутил самоотверженную работу медиков и заботу о своем здоровье", - сказал министр в поздравительном обращении к медработникам.

Мурашко отметил, что уходящий год еще раз доказал, что профессия медицинского работника - главная работа на свете. Врачи, медсестры, новый медицинский персонал, студенты медицинских вузов и колледжей - все сплотились в борьбе с пандемией. "У тех, кто избрал медицинскую специальность, нелегкая миссия, но очень благородная", - добавил он.

"От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом, каждый из нас встречает этот семейный праздник с надеждой на светлые перемены, на то, что новый год будет чуть менее трудным. Независимо от возраста каждый человек верит, что в новом году желания непременно исполнятся, а наши близкие будут рядом с нами и будут здоровы", - заключил глава Минздрава.