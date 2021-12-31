Первый канал заявил, что не имел отношения к раздаче подарков пациентам центра им. Блохина

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Представители Первого канала из прессы узнали про акцию с раздачей подарков для пациентов Российского онкологического научного центра им. Блохина и не имеет к ней отношения. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Первого канала.

Ранее СМИ сообщили, что представители программы "Модный приговор" приехали поздравлять детей, лечащихся в центре, пустыми коробками.

"Первый канал не имел отношения к этой акции и узнал о ней из прессы, - отметили в пресс-службе. - Акция была проведена производителем "Модного приговора" компанией Красный квадрат. Сейчас канал разбирается в ситуации".

В Instagram-аккаунте "Модного приговора" отмечается, что представители программы "очень расстроены произошедшим недоразумением". Они напомнили, что "Модный приговор" неоднократно инициировал и проводил благотворительные проекты. "В рамках объявленной акции были собраны подарки для пациентов центра им.Блохина в количестве 30 штук, - отмечается в сообщении. - Все эти подарки были доставлены адресатам. Как выяснилось, в центре ждали не 30, а 300 подарков, о чем мы не договаривались и не знали".

Однако ситуация будет исправлена. "Мы отправим в центр необходимое количество подарков, так, чтобы хватило на всех, - говорится в сообщении. - Мы на прямой связи с представителями Центра и договорились о доставке на 3 января".