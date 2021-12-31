Патриарх Кирилл заявил, что 2022-й должен стать годом мира

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя, призвав верующих молиться о мире на всем пространстве исторической Руси и на всей планете. Предновогоднее богослужение в прямом эфире транслировал телеканал "Спас".

"Грядущий год, мы надеемся и будем сейчас об этом молиться, должен быть годом мира. Потому что всякое нарушение мира, которое является результатом ожесточения людей, наносит огромный ущерб человеческой жизни. И дай Бог, чтобы на нашей земле и около нашей земли, и вообще, чтобы в мире затухли конфликты, междоусобные брани, различного рода агрессии, стремление одних народов победить другие, потому что мир на планете в условиях нынешнего развития человеческой цивилизации очень опасен, даже если нарушение мира происходит где-то там далеко", - сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что верующие всегда молятся о мире, это часть их прошений к Богу. "Но особенно давайте помолимся в эту предновогоднюю ночь, чтобы Господь миром благословил жизнь нашего народа, нашей страны и, конечно, всей святой Руси и всего рода человеческого", - добавил патриарх в своем обращении к верующим.