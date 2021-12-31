Львова-Белова сообщила о порядка 1 тыс. обращений к ней о поиске российских детей в Сирии

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. В адрес уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой поступило порядка 1 тыс. обращений о поиске российских детей на севере Сирии и возвращении их в семьи. Об этом в пятницу Львова-Белова сказала в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я вижу, насколько эта тема (вывоза детей из Сирии в Россию - прим. ТАСС) острая и востребованная. Потому что мои все социальные сети абсолютно заполнены сообщениями от родственников, обращения поступают. И вот сейчас у нас уже порядка 1 тыс. сообщений о поиске детей на территории Заевфратья", - сказала она.

Летом 2017 года Россия начала системную работу по возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии. Работа осуществляется по поручению президента РФ. За это время на родину из Ирака и Сирии возвращено более 340 детей.