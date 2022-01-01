Вступил в силу новый порядок оказания медпомощи взрослым с онкологическими заболеваниями

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новый порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях, который предусматривает совершенствование работы онкологической службы и приводит процесс оказания помощи к современным стандартам, вступил в силу в России в субботу. Соответствующий приказ Минздрава РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, новый порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослым с онкологическими заболеваниями, а также с подозрением на них. Этот порядок регулирует этапы оказания медпомощи, организацию деятельности медучреждений и их структурных подразделений, а также стандарты оснащения и рекомендуемые штатные нормативы структурных подразделений медицинских организаций. Как сообщали ранее в Минздраве РФ, документ подготовлен при участии ведущих экспертов в области онкологии, радиологии, рентгенологии, инструментальной диагностики, организации здравоохранения и общественного здоровья, Росздравнадзора и Фонда обязательного медицинского страхования, а также при участии пациентских и общественных организаций.

"Важным моментом является требование к регионам закрепить региональными актами правила маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на территории субъекта, которые должны включать перечень медицинских организаций и их структурных подразделений, в которые может быть направлен пациент для проведения диагностики и каждого вида лечения заболевания. Также субъекты РФ должны разработать и утвердить схему территориального закрепления медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях дневного стационара пациентам с онкологическими заболеваниями. Эти меры призваны обеспечить преемственность в лечении пациентов, сделать процедуру обращения за медицинской помощью более прозрачной и понятной", - отмечают в Минздраве.

В рамках нового порядка также должен быть определен перечень заболеваний, при которых обязательно проведение телемедицинских консультаций в том числе с федеральными медицинскими организациями и Национальными медицинскими исследовательскими центрами. Кроме того, в полном объеме сохраняется возможность оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, нуждающимся в высокотехнологичном лечении, в федеральных медицинских центрах.

"Новый порядок оказания помощи выстроен таким образом, чтобы пациент смог в максимально короткие сроки получить необходимую помощь вне зависимости от места его проживания. Она должна стать более доступной и максимально приближенной к месту жительства за счет грамотно выстроенной системы маршрутизации с момента подозрения на злокачественное новообразование до получения специализированной медицинской помощи. Кроме того, здесь строго регламентирован срок получения медицинской помощи. Важно, что теперь любое медучреждение, независимо от формы собственности, в том числе и частное, оказывающее помощь по профилю "онкология", может на общих основаниях участвовать в оказании медицинской помощи пациенту. Порядок не устанавливает запретов и не ограничивает права граждан на выбор медицинской организации и врача", - отмечал ранее главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.