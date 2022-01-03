Психиатр считает, что зависимость от соцсетей в будущем могут официально признать болезнью

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Зависимость от социальных сетей в будущем может быть включена в Международную классификацию болезней (МКБ) по аналогии с зависимостью от видеоигр. Такое мнение ТАСС высказал врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин.

1 января вступила в силу 11-я версия Международной классификации болезней, одобренная Всемирной организацией здравоохранения. В новый документ включены более 55 тыс. болезней, травм и расстройств. Среди новшеств - появление в документе главы о традиционной медицине, что обусловлено ее популярностью среди миллионов людей, а также включение видео- и цифровой игромании в список расстройств, связанных с зависимостью.

"Думаю, да, - сказал Петелин, отвечая на вопрос, может ли в будущем зависимость в соцсетей войти в МКБ. - Я не стараюсь демонизировать как таковое использование социальных сетей, однако очевидно, что у многих людей это тоже может приобретать характер зависимости. Оно может соответствовать всем тем диагностическим критериям, как у игровой зависимости - нарушение контроля, пренебрежение любой другой формы активности и злоупотребление до наступления негативных последствий. Это все то, что может вызывать зависимость, поэтому она заслуживает более пристального внимания".

При этом эксперт отметил, что нельзя считать зависимым каждого, кто сидит в социальных сетях, тут важна совокупность многих факторов. "Введение любого диагностического кода, признание чего-то как заболевания, в первую очередь направлено на то, чтобы искать те группы людей, которым нужна помощь. Если мы ввели код, признали заболевание и смогли найти даже несколько сотен людей по всему миру, которым мы за счет этого помогли, то оно того стоит", - заключил Петелин.