Агентство Интерфакс-Запад объявило о прекращении работы в качестве СМИ с 1 января 2022 г.

МИНСК, 31 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство Интерфакс-Запад объявило о прекращении своей работы в Белоруссии в качестве СМИ с 1 января 2022 года.

"В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство Интерфакс-Запад, единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ, - сообщило в пятницу агентство на своем сайте. - С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь".

Интерфакс-Запад работало на белорусском информационном рынке с 1994 года.

24 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал поправки к закону о средствах массовой информации Белоруссии. В них расширен перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. Как отмечало агентство БелТа, в частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено. Кроме того, определяются органы власти, полномочные ограничивать доступ к интернет-ресурсам или прекращать выпуск СМИ, и вводится возможность лишения аккредитации журналистов за определенные нарушения.