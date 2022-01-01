Психиатр считает, что около 5-10% молодых людей в РФ могут страдать игровой зависимостью

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Кристина Марченко/. Около 5-10% молодых людей до 30 лет в России могут страдать игровой зависимостью. Такая статистика сопоставима с европейскими странами, сообщил ТАСС врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин.

1 января вступила в силу 11-я версия Международной классификации болезней (МКБ-11), одобренная Всемирной организацией здравоохранения. В новый документ включены более 55 тыс. болезней, травм и расстройств. Среди новшеств - появление в документе главы о традиционной медицине, что обусловлено ее популярностью среди миллионов людей, а также включение видео- и цифровой игромании в список расстройств, связанных с зависимостью.

"К сожалению, у нас по этой проблематике в России проводилось не так много исследований, особенно масштабных, которые можно было бы генерализировать на всю территорию РФ. Но я думаю, что это достаточно существенная пропорция, наверное, сопоставимая с европейскими странами, - лица молодого возраста, начиная с подросткового возраста, до около 30 лет, до 5-10%, иногда меньше, в том или ном виде страдают игровой зависимостью. А вот в странах Азии есть данные о распространенности в подростковом возрасте до 30%", - рассказал Петелин.

Эксперт отметил, что эта проблема не является новой, активное обсуждение ее в медицинском сообществе идет последние 20 лет: "На определенном этапе уровень дискуссий и обсуждений игровой зависимости привело к тому, что она была признана по-настоящему значимой и внесена в МКБ-11 как достоверный диагноз".

Как определить зависимость

В целом, все основные проявления при игровой зависимости представляют собой гиперболизированный вариант обычного поведения человека, отмечает Петелин. Согласно МКБ, есть три основных симптома, при отчетливом наблюдении которых у человека на протяжение года или более можно поставить достоверный диагноз. "Первый - выраженное нарушение контроля за игровым поведением. То есть неспособность пациента контролировать время начала игры, частоту, в частности сколько раз человек играет в течение недели, интенсивность, длительность, а также окончание. Человек с компьютерной зависимостью не может пропустить игру, если в его поле зрения попал компьютер или появилась минимальная возможность поиграть. Более того, он практически не может остановить процесс", - рассказал психиатр.

Второй симптом - это повышенный приоритет отдаваемый играм в ущерб всем остальным формам активности. "Компьютерная игра начинает принимать такой вид, что она несет ущерб учебе, работе, замещает все остальные виды деятельности. Третье - продолжение игрового процесса, даже несмотря на негативные последствия. Например, человек завалил сессию, но продолжает играть", - пояснил эксперт.

Как лечить?

По словам Петелина, любая медицинская помощь в области психиатрии делится на медикаментозную и немедикаментозную. "Медикаментозная терапия игровой зависимости достаточно мало изучена и наработок тоже мало. Было буквально несколько маленьких исследований с разными препаратами разных классов, и их просто недостаточно для того, чтобы сформировать однозначные рекомендации", - пояснил он.

"Немедикаментозные методы достаточно многообразны, они включают в себя различные формы психотерапевтического вмешательства, разъяснительную работу, обучение человека ведению дневника с перечислением времени, которое было затрачено на игры, описание сопутствующих факторов, их корректировки и так далее", - добавил психиатр.

Лучшим и важным способом лечения пациентов с тяжелой формой игровой зависимости является помещение их в специальные лечебные дневные лагеря для того, чтобы избавить человека от привычной среды существования, отвлечь другими альтернативными формами активности. "Нужно избавить человека от условных рефлексов, которые выработались за долгое время", - пояснил Петелин.

Советы родителям

Отвечая на вопрос о том, что можно посоветовать родителям, которые подозревают, что у их детей может быть игровая зависимость, и в целом как избежать такого развития сценария, специалист отметил, что главное сохранять спокойствие и не преувеличивать какие-то проявления в поведении подростков. "Реалии нашего мира таковы, что сейчас подрастающее поколение в компьютерах проводит много времени, мы этого никак избежать не можем. С другой стороны, я категорически против упора на то, что якобы главное, чтобы ребенок не сидел слишком много за компьютером, так как из-за этого он может стать игроманом. Это так не работает", - отметил Петелин.

"Если у родителей вызывает опасения возможность наличия у ребенка игромании, то имеет смысл начать проводить с ним больше времени, стараться делиться эмоциональными вещами, в частности, чтобы ребенок мог поделиться переживаниями. С другой стороны, по мере возможности, нужно стараться предлагать ребенку альтернативные формы активности для того, чтобы ребенок развивался более разносторонним и имел возможность выбирать: сходить на спортивную секцию, погулять, найти интересное хобби. Человеку нужно дать выбор, чем он может заняться", - заключил эксперт.