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Число детей-сирот в России в 2021 году уменьшилось на 6%

По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, это связано с комплексной работой над жизнеустройством детей

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Число детей-сирот в России в 2021 году уменьшилось на 6% по сравнению с предыдущем годом, это связано с комплексной работой над жизнеустройством детей. Об этом в пятницу сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Статистика, конечно, к уменьшению детей [в детских домах]. И сейчас это порядка 37 тыс. человек. И по сравнению с прошлым годом это почти на 6% меньше. Это связано, действительно, с комплексной работой над жизнеустройством детей", - сказала она.

Теги
РоссияЛьвова-Белова, Мария Алексеевна
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