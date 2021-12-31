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Пандемия COVID-19

На Пуэрто-Рико большинство новогодних мероприятий пройдет в онлайн-режиме из-за ковида

В частности, концерты местных артистов будут транслироваться в интернете и по телевидению

ГАВАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Пуэрто-Рико приняли решение отменить либо провести в онлайн-формате праздничные новогодние мероприятия для предотвращения распространения коронавируса на территории ассоциированного с США островного государства. Об этом в пятницу сообщает агентство EFE.

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Концерты местных артистов будут транслироваться в интернете и по телевидению, часть январских мероприятий также пройдет дистанционно. Такие меры принимаются из-за роста случаев заболевания COVID-19 за последнюю неделю. Всего с начала пандемии на Пуэрто-Рико коронавирусом заразились около 290 тыс. человек, умерли более 3,2 тыс.

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