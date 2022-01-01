В Тюменской области ряду категорий мигрантов с 1 января запретят работать на транспорте

ТЮМЕНЬ, 1 января. /ТАСС/. Мигрантам в Тюменской области, за исключением граждан ЕАЭС, а также имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство, с 1 января 2022 года запрещается работать в такси и на транспорте. Это решение направлено на повышение дорожной безопасности и снижения числа ДТП на дорогах региона, сообщил ТАСС заместитель начальника управления по вопросам миграции в Тюменской области Алексей Заморов.

"В целях профилактики совершения правонарушений иностранными гражданами, связанных в первую очередь с правилами дорожного движения, по инициативе управления по вопросам миграции подано ходатайство о запрете привлекать иностранных граждан к трудовой деятельности, связанной с перевозкой пассажиров в городском и пригородном сообщении, к деятельности легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, а также установить запрет на деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам с 1 января 2022 года. Это было обусловлено тем, что по вине иностранных граждан продолжают происходить ДТП", - сказал Заморов.

Запрет не распространяется на граждан ЕАЭС (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия). Кроме того, запрет не касается тех граждан, которые имеют разрешение на временное проживание, вид на жительство.

Как сообщил Заморов, в отношении иностранных граждан в 2021 году возбуждено свыше 6 тыс. дел об административных правонарушениях за нарушение ПДД, также были выявлены грубые нарушения безопасности дорожного движения: выезд на встречную полосу, за нарушение правил перевозки детей, нарушение скоростного режима.