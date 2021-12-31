Поезд Деда Мороза прибыл на последнюю в этом году станцию на своем маршруте

СОЧИ, 31 декабря. /ТАСС/. Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибыл на станцию "Роза Хутор" в горах Сочи, это последняя точка его маршрута в этом году, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы курорта "Роза Хутор" Татьяна Онготоева.

"Мы очень рады, что Дед Мороз решил встретить новый год именно на нашей станции. Это обеспечит настоящий заряд новогоднего настроения, создаст атмосферу волшебства и радости. По случаю приезда подготовлена праздничная программа и концерт", - сказала собеседница агентства.

Станция в горах Сочи последняя в этом году на маршруте, здесь Дед Мороз и Снегурочка встретят Новый год, а в 03:10 поезд отправится дальше, в Ростов-на-Дону. На вокзале поезд встречали гости горнолыжных курортов, они смогли посетить его передвижную резиденцию, отправить письмо из новогодней почты и согреться горячим чаем.

Поезд Деда Мороза выехал 5 декабря из Великого Устюга Вологодской области. Передвижная резиденция представляет собой специализированный празднично оформленный поезд, в состав которого включены салон-приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и технические вагоны для персонала. За 41 день поезд проследует более чем через 30 городов страны. Завершится проект в канун старого Нового года, 13 января.

