На Кубу прибыло 22 тонны гуманитарной помощи из России

ГАВАНА, 31 декабря. /ТАСС/. Груз гуманитарной помощи весом 22 тонны прибыл из России в пятницу утром в гаванский Международный аэропорт имени Хосе Марти. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ.

"Россия передала Кубе гуманитарную помощь, в том числе медицинские защитные костюмы и инъекционные шприцы, общим весом почти 22 тонны. Помощь направлена правительством РФ", - отметили в дипмиссии.

Это не первая за 2021 год поставка гуманитарной помощи от России Кубе. В конце июля два самолета Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России доставили на остров около 88 тонн гуманитарных грузов, включая мясо, муку, подсолнечное масло и 1 млн респираторных масок. В августе в Гавану из РФ прилетели еще два борта, которые доставили более 80 тонн помощи - продукты питания, лекарства разного назначения, концентраторы кислорода, аппараты ИВЛ и шприцы.