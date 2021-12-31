Путин уточнил размер доплат к окладу для чиновников территориальных органов с 2023 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Размер надбавок к должностным окладам госслужащих территориальных подразделений федеральных органов власти в Чечне и на Байконуре, а также сотрудников прокуратуры и Следственного комитета РФ на Северном Кавказе будет изменен с 2023 года. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее в текущем месяце был принят закон, призванный создать условия для увеличения доли должностного оклада в структуре зарплат чиновников, а также позволяющий премировать их за добросовестное исполнение обязанностей, а не только "за выполнение особо важных и сложных заданий", как ранее. Совершенствование системы оплаты труда госслужащих в территориальных органах запланировано с 1 января 2023 года.

В свою очередь, согласно указу президента РФ, который вступит в силу также с 1 января 2023 года, госслужащим территориальных подразделений федеральных органов власти в Чечне будет выплачиваться дополнительная ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы в этом регионе в размере 33% должностного оклада. Сейчас, согласно президентскому указу от 2001 года, размер этой надбавки составляет 100% должностного оклада.

Изменения внесены также в указы 2009-2012 годов, вводившие 50-процентные надбавки работникам прокуратуры и Следственного комитета на Северном Кавказе. В новой версии документа у работников органов прокуратуры и СК, не являющихся федеральными государственными гражданскими служащими, останется 50-процентная надбавка к должностному окладу, а для федеральных государственных гражданских служащих она будет установлена в размере 17% (оклады за классный чин будут выплачиваться с повышением на 8%).

Кроме того, будет сокращена с 30% до 10% от должностного оклада ежемесячная надбавка за работу в районе экологического кризиса федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов власти РФ, расположенных в городе Байконур на время аренды Россией одноименного космодрома в Казахстане.

Тем же указом максимальный размер ежемесячного денежного поощрения, которое руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) имеет право устанавливать госслужащим таможенных органов (за исключением сотрудников центрального аппарата ФТС), будет снижен с 2023 года с двух должностных окладов до 0,7 должностного оклада.