Эксперт: США должны прекратить окружать Россию и принять гарантии безопасности

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Соединенные Штаты и НАТО должны принять российские предложения по безопасности в Европе, что положило бы конец расширению Североатлантического альянса на восток и процессу вступлению Украины в этот военный блок. Такое мнение высказал в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС представитель "Института Шиллера" в Нью-Йорке Ричард Блэк, комментируя итоги телефонного разговора 30 декабря президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена, а также предстоящие в январе российско-американские консультации в Женеве.

"Институт Шиллера" полностью поддерживает предложения России о том, чтобы США и НАТО подписали представленные президентом Владимиром Путиным документы, которые бы остановили расширение НАТО на восток, [процесс] вхождения Украины в состав альянса и использование украинской территории в качестве военной базы для наступательного позиционирования против России, - сказал американский эксперт. - Совершенно очевидно, что окружение России, в том числе посредством ядерных вооружений, загоняет страну в угол. Опасность регионального конфликта, перерастающего в ядерную войну, очень велика".

По его мнению, сегодня в мире наблюдается подобие Карибского кризиса. "Только теперь Запад размещает продвинутые наступательные вооружения на земле, в море и в воздушном пространстве рядом с российскими границами. <...> США и НАТО должны прекратить политику окружения России", - отметил собеседник агентства.

Представитель "Института Шиллера" подчеркнул важность скорейшего заключения договоренностей по гарантиям безопасности. При таком сценарии, считает Блэк, Россия, США и НАТО смогут приступить к многостороннему сотрудничеству по срочным общим вызовам.

Региональные вызовы

Блэк особо обратил внимание на предложение главы российского государства о созыве саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН. "Президент Путин неоднократно и мудро предлагал за последние два года провести саммит "пятерки". Это - отличная идея, - сказал эксперт. - Надеемся, что США мудро себя проявят и согласятся на переговоры, обсуждения, сотрудничество с Россией по серьезным чрезвычайным ситуациям, с которыми сталкиваются обе державы".

Среди главных проблем он выделил пандемию коронавируса, обстановку в Афганистане, международный терроризм и наркотрафик. "Абсолютно в интересах двух стран работать вместе, а также с Китаем и Индией, чтобы немедленно разморозить [финансовые] активы для афганского населения. <...> Если Афганистан погрузится в хаос, это станет ночным кошмаром для всего мира, как с точки зрения международного терроризма, так и распространения наркотиков", - убежден эксперт.

Контакты России и США

В ночь на пятницу состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Они длились 50 минут.

10 января в Женеве планируется проведение переговоров РФ и США по гарантиям безопасности. Кроме того, 12 января состоится заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января - переговоры представителей РФ и ОБСЕ. Министерство иностранных дел России 17 декабря опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов НАТО. Они были переданы помощнику госсекретаря США Карен Донфрид 15 декабря.