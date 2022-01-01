Бумажный полис ОМС с 1 января будут выдавать по желанию

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) с 1 января 2022 года может быть выдан на бумажном носителе, в виде штрихового кода, а также записан на другой материальный носитель. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Полис обязательного медицинского страхования может быть выдан в виде документа на материальном носителе, предназначенном для нанесения, хранения и передачи полиса, а также в виде штрихового кода (графической информации в кодированном виде), выполненного посредством использования федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в тексте закона.

Согласно документу, данные полиса будут храниться в едином регистре застрахованных лиц, а информацию в этот регистр будут вносить территориальные фонды ОМС на основании сведений, предоставляемых организациями и органами государственной власти, включая органы записи актов гражданского состояния.

Также закон продлевает до 2024 года срок действия положений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Согласно закону, с 1 января 2024 года при обращении за медпомощью можно будет предъявить любой документ, удостоверяющий личность, для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.