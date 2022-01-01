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Единый номер экстренных служб 112 заработал на всей территории России

Звонки будут бесплатными, обратиться за помощью можно будет, даже если на счету нет денег

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Правила взаимодействия сил и средств системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 вступили в силу на всей территории России. Соответствующее постановление было принято правительством РФ 27 ноября 2021 года.

Ранее телефон 112 работал не во всех регионах. Вступивший в силу документ описывает принципы взаимодействия служб в рамках работы номера. Звонки будут бесплатными. Более того, обратиться за помощью можно будет, даже если на счету нет денег.

Вызвать по номеру 112 можно будет пожарных, полицию, спасателей, скорую помощь, газовиков и обратиться в службу "Антитеррор". При этом если звонившему необходима психологическая помощь, ее должен оказать соответствующий специалист. Также передать информацию можно и через СМС-сообщение, а иностранцам должен предоставляться переводчик.

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