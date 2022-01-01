Из густонаселенных районов Арктики могут начать переносить заводы

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Заводы могут начать переносить из густонаселенных районов Арктики. Это предусматривают вступившие с нового года в силу изменения в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

"Основными задачами в сфере обеспечения защиты населения и территорий Арктической зоны Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются разработка комплекса мер по перебазированию из густонаселенных районов Российской Федерации или ликвидации промышленных объектов, функционирование которых создает угрозу жизнедеятельности человека, социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Также одно из нововведений госпрограммы - это создание специальных формирований для гражданской обороны.

Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" была принята 15 апреля 2014 года. Ее реализует МЧС России, а соисполнителями значатся Минстрой, Минздрав, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Госпрограмма реализуется до 2030 года. За это время предусматривается выделение более 3,6 трлн рублей на ее финансирование.